شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يهاجم حسام البدري بعد استبعاه من قائمة المنتخب (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا، حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بشكل ساخر عقب استبعاده من قائمة المنتخب التي أعلنت صباح اليوم استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وقال إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : الاسم محمد إبراهيم، الجنسية والله العظيم مصري.

محمد إبراهيم يهاجم حسام البدريَ

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تخوض مبارياتي كينا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي : محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامرمحمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد - حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - اسلام عيسي - مصطفي فتحي - محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف

حسام البدري يتحدث عن صعوبات المنتخب في تصفيات الأمم الأفريقية 2021

أعرب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن ثقته في قدرة لاعبي الفراعنة على تخطي مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال البدري في تصريحات صحفية إن هناك صعوبات تواجه منتخب مصر قبل معسكر مارس الجاري تتمثل في إجهاد اللاعبين وكذلك ظروف كورونا، مؤكدا أن الجهاز الفني سيتعامل مع هذه الأمور.

ولفت إلى أن مباراتي كينيا وجزر القمر في غاية الأهمية للمنتخب من أجل حسم التأهل رسميا لأمم أفريقيا، وهي أحد الأهداف التي يطمح لها الجهاز الفني الحالي.