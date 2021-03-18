تحليل قائمة البدري استعدادا لـ’’كينيا وجزر القمر‘‘.. 8 أهلي و5 زمالك و5 محترفين.. واستبعاد 15 لاعبا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، عن قائمة الفراعنة للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر، يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وشهدت القائمة 8 لاعبين من الأهلي، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف و ياسر ابراهيم وعمرو السولية حمدي فتحي محمد مجدي افشه ومحمد شريف.

فيما ضمت القائمة 5 أسماء من الزمالك وهم: جنش والونش وزيزو وطارق حامد وأحمد أبو الفتوح.

كما ظهر 5 لاعبين من بيراميدز، وهم: عمر جابر وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق وإسلام عيسي.

كما ضمت القائمة 5 محترفين، وهم: أحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجية ومصطفي محمد.

واستبعد البدري 15 لاعبا عن صفوف المنتخب رمضان صبحي ومروان محسن وعبد الله السعيد وحسين الشحات وعبد الله جمعة وعمرو جمال وأحمد سمير وطاهر محمد طاهر ومحمد إبراهيم ومحمود علاء وأحمد حسن كوكا وأحمد توفيق ونبيل دونجا وشريف إكرامي ويوسف أوباما.

وجاء استبعاد رمضان صبحي وعبد الله السعيد وكوكا للإصابة، بينما جاءت استبعاد باقي اللاعبين لأسباب فنية.

وضمت القائمة التي اختارها البدري ٢٨ لاعبا وهم:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -أحمد ياسر ريان -محمد شريف.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق، يوم الأحد ٢١ مارس الجاري، ويؤدي فريقنا تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفره على متن طائرة خاصة يوم ٢٣ من الشهر الجاري.



