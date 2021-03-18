البدري يعلن قائمة المنتخب الرسمية.. غياب مروان محسن وظهور 5 أسماء جديدة لأول مرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، القائمة في إطار الاستعدادات لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة بالكاميرون 2021.

وشهدت القائمة استدعاء أربعة حراس مرمى وهم: محمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد بسام وعامر عامر، كما قرر البدري ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي وأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز.

وسط الملعب شهد استدعاء ثنائي بيراميدز إسلام عيسى ومحمد فاروق إلى جانب عودة مصطفى فتحي لقائمة المنتخب بعد تألقه في صفوف سموحة.

وقرر البدري ضم أربعة لاعبين في الخط الأمامي بداية من مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي وحسام حسن هداف سموحة ودوري we المصري إلى جانب أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا ومحمد شريف مهاجم الأهلي.

وعلى مستوى المحترفين، تواجد كل من محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف أستون فيلا وأخيرًا مصطفى محمد.

وجاءت قائمة المنتخب الأول كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد بسام - عامر عامر.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - محمد فاروق - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - حسام حسن - محمد شريف.

ومن المقرر أن يواجه المصري نظيره الكيني يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الخامسة، في المقابل ستكون مباراة الجولة الأخيرة ضد جزر القمر في 30 من الشهر الجاري.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي منتخب كينيا ثالث الترتيب برصيد ثلاث نقاط ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة.