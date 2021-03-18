شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن رحيل دراجان يوڤيتش عن تدريب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح علي أبو جريشه رئيس اللجنه الفنيه للنادي الإسماعيلي أن دراجان يوفيتش مدرب الفريق، تقدم باعتذار عن استكمال مهمته كمدير فني للاسماعيلي، معللا ذلك بأن التوفيق لايحالفه مع الفريق بالرغم من تقديم عروض جيدة.

وأضاف علي أبو جريشه أن المدير الفني البوسني قدم شكره للادارة، واللجنه الفنيه للدعم والمسانده وتحقيق كل طلبات الجهاز الفني

وتمني التوفيق للنادي فيما هو قادم.