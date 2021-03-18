شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطلب فترة زمنية كافية بين المباريات وتعديل موعد لقاء الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولون فى نادى أسوان عن أبرز المطالب التي تقدم بها أبناء الجنوب للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماع الأندية، الذى حضره مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ممثلا عن النادي، وأخطر أسوان إتحاد الكرة خلال الإجتماع رسميا بقرار مجلس الإدارة بإقامة مباريات الدور الثانى بإستاد أسوان.

وطالب نادى أسوان لجنة المسابقات بأن تقام مباراة الجونة أسوان يوم 10 مايو بدلا من 8 مايو، وطالب أيضاً بفارق زمنى بين ثلاثة إلى خمسة أيام بين مباراة وأخرى، حتى يتمكن الفريق من الخضوع لمسحات كورونا قبل المباريات خاصة في ظل السفر وبعد المسافة بين أسوان وغيرها من المحافظات في حالة إقامة المباريات على ملعب أبناء الجنوب.

واستقر مسئولو أسوان على استضافة مدينة الإسكندرية للمرحلة الأولى من معسكر الفريق، حيث تقرر إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 حتى 29 مارس الجارى، وذلك فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمباريات الدور الثاني من الدوري العام.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادًا مخالفًا للفريق، خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.