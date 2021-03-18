بيان رسمي.. المقاصة يرفض رحيل إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي.. المقاصة يرفض رحيل إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة، أنه لا نية للتفريط في خدمات إيهاب جلال ، نافيا صحة الأنباء التي ترددت عن قرب رحيل إيهاب جلال عن قيادة فريق المقاصة والتعاقد مع النادي الإسماعيلي.
وأشار إلى أن أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لفريق الكرة في طريقها للانتهاء ، حيث من المنتظر أن تنتعش خزينة النادى بحوالي 8 ملايين جنيه، بجانب الحصول علي باقي قيمة صفقة بيع أحد اللاعبين في انتقالات يناير الماضي.
ومنح مجلس الاسماعيلى، اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة صلاحيات للتفاوض مع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لقيادة الفريق الأصفر خلفاً ليوفيتش حتى يستطيع بداية فترة إعداد مع الاسماعيلى خلال فترة توقف الدوري بسبب الاجندة الدولية.