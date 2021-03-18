شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي.. المقاصة يرفض رحيل إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رفض خلاله الاستغناء عنخدمات ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، موضحا أنه لا صحة لما يتردد عن وجود مخالفة لشروط تعاقد النادي مع المدرب.

وأكد المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة، أنه لا نية للتفريط في خدمات إيهاب جلال ، نافيا صحة الأنباء التي ترددت عن قرب رحيل إيهاب جلال عن قيادة فريق المقاصة والتعاقد مع النادي الإسماعيلي.

وأشار إلى أن أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لفريق الكرة في طريقها للانتهاء ، حيث من المنتظر أن تنتعش خزينة النادى بحوالي 8 ملايين جنيه، بجانب الحصول علي باقي قيمة صفقة بيع أحد اللاعبين في انتقالات يناير الماضي.