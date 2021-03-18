شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الشحات والسعيد.. البدري يعلن قائمة الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس، وتضمنت العديد من المفاجأت، حيث تم ضم مصطفي فتحي ومحمود جنش وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأسلام عيسي ومحمد فاروق.

وشهد القائمة تواجد كلا من : محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر

محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إاسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف

فيما يعد أبرز الغائبين عن صفوف المنتخب رمضان صبحي ومروان محسن وعبد الله السعيد وحسين الشحات وعبد الله جمعة وعمرو جمال وأحمد سمير.

ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء.