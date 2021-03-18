شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل دراجان يوڤيتش.. إيهاب جلال يقترب من تدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة من تدريب النادي الإسماعيلي، بعد موافقة الأخير على رحيل مدربه البوسني دراجان يوڤيتش عن منصبه بناء على رغبته.

وأنهي الأسماعيلي كافة التفاصيل المادية مع دراجان يوڤيتش بصورة ودية، بجانب الاتفاق علي رحيل مساعديه الأجانب من الجهاز أيضا.

وتكثف اللجنة الفنية للدراويش في الوقت الحالي جهودها لاعلان خبر تولي ايهاب جلال تدريب الإسماعيلي وهو ما أشار إليه"الخليج 365" فى خبر سابق.