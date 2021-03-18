اخبار الرياضه

وفاة والدة حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت والدة نجم الزمالك السابق حسين عبد اللطيف وأحد نجوم التحليل الرياضى للمباريات بتليفزيون ”الخليج 365”، حيث نشر عبد اللطيف صورة لوالدته معلنا وفاتها .

وعلق عبد اللطيف على صورة والدته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " :" حبيبتى وروحى ماتت فى ذمة الله " .

 


والدة حسين عبد اللطيف

 

ترك عبد اللطيف مؤخرا القيادة الفنية لفريق الألومنيوم بعدما تم توجيه الشكر له، بسبب سوء النتائج الذى صاحب أبناء نجع حمادى خلال الفترة الماضية ، و تحديدا عقب الخسارة  أمام بنى سويف بهدف دون مقابل .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا