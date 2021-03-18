شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت والدة نجم الزمالك السابق حسين عبد اللطيف وأحد نجوم التحليل الرياضى للمباريات بتليفزيون ”الخليج 365”، حيث نشر عبد اللطيف صورة لوالدته معلنا وفاتها .

وعلق عبد اللطيف على صورة والدته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " :" حبيبتى وروحى ماتت فى ذمة الله " .



والدة حسين عبد اللطيف

ترك عبد اللطيف مؤخرا القيادة الفنية لفريق الألومنيوم بعدما تم توجيه الشكر له، بسبب سوء النتائج الذى صاحب أبناء نجع حمادى خلال الفترة الماضية ، و تحديدا عقب الخسارة أمام بنى سويف بهدف دون مقابل .