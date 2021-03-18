شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 15 لاعبا مستبعدا من قائمة منتخب مصر.. أوباما ورمضان وطاهر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر أكثر من لاعب رشح للتواجد في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الحالي، بعد إعلان القائمة المستدعاة للمعسكر الذي ينطلق يوم 21 مارس الجاري.

ويعد أبرز الغائبين عن صفوف المنتخب رمضان صبحي ومروان محسن وعبد الله السعيد وحسين الشحات وعبد الله جمعة وعمرو جمال وأحمد سمير وطاهر محمد طاهر ومحمد إبراهيم ومحمود علاء وأحمد حسن كوكا وأحمد توفيق ونبيل دونجا وشريف إكرامي ويوسف أوباما.

وجاء استبعاد رمضان صبحي وعبد الله السعيد للإصابة، بينما جاءت استبعاد باقي اللاعبين لأسباب فنية وفقا لرؤية الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس والتى ضمت مفاجأت منها مصطفي فتحي ومحمود جنش وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف و وأسلام عيسي ومحمد فاروق.

وشهدت القائمة تواجد كلا من .. محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد أبو الفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، بدء معسكر الاعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس.

ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء.