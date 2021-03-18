شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورهان خالد لاعبة اليد: محمد فؤاد مطربى المفضل و هوايتى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نورهان خالد لاعبة كرة اليد فى النادى الأهلى السابقة ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

التصوير

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

لازانيا وحلويات

من نجمك المفضل ؟

غادة عادل ومنى زكى

من مطربك المفضل ؟

محمد فؤاد

لو لم تكونى لاعبة ماذا كنتى تتمنين ؟

عمرى ما فكرت أكون حاجة غير لاعبة كرة يد .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

منى زكى علشان بحب طموحها .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الفورمال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش شرط .