شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: موسيمانى بيحب يخطف المنافس فى أول 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن النادى الأهلى يملك فرصا كبيرة لتصدر مجموعته بدوري الأبطال الأفريقى، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" اللى عمله الأهلى أمام فيتا كلوب يعبر عن ذكاء المجموعة سواء إدارة أو جهاز فنى أو لاعبين، الأهلى طول عمره بيتشغل بالطريقة دى وبنفس الهدف ده، فلازم نقولهم مبروك أوى".

ويضيف أيمن يونس:"الأهلى عمل إعداد نفسى رائع للاعبيه، حصل احترام من المهاجم للفرص أمام المرمى وهذا مهم للغاية بعكس المباراة الأولى التى أهدر فيها فرص بالجملة، كما حصل احترام للمنافس وهذا سر الفرق الكبرى وده الاهلى عمله فى المباراة الثانية مش الأولى".

وتابع نجم الزمالك الأسبق:" الأهلى خد ثقة واحساس مختلف بعد ثلاثية فيتا كلوب وأصبح لديه فرص كبيرة لإنهاء مجموعته متصدراً وليس التأهل فقط، دايما بشوف أن موسيمانى قضيته هى خطف المنافس والتسجيل فى أول نصف ساعة من المباراة وقتها بيتفوق أداء ونتيجة مثل مباراة الوداد المغربى".

وعن الزمالك علق أيمن يونس:" لست متفق مع كارتيرون فى تصريحاته الاخيرة بأن الجانب البدنى منهار فى فريق الزمالك، الفريق الأبيض رائع بدنياً ويحقق أعلى نسبة استحواذ فى مبارياته بالدوري ودوري الابطال".

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.