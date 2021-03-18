شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يكشف سبب استبعاد أوباما ومحمد إبراهيم من قائمة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني أن قائمة المنتخب التى تستعد لمباراتى كينيا وجزر القمر، جاءت نتاج متابعة لجميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشددا على أن باب المنتخب مفتوح لأى لاعب.

وقال البدرى: ما يهمني عند ضم أى لاعب هو الالتزام داخل وخارج الملعب.. لابد أن يكون هناك رغبة من كل اللاعبين للانضمام للمنتخب .. ويجب أن يبذل كل لاعب يرغب فى الانضمام للمنتخب مجهودا كبيرا".

وأشار البدرى إلى أن أحمد ياسر ريان قدم مباريات جيدة مع سيراميكا، مبينا أن إصابة أحمد حسن كوكا فتحت الباب لانضمام ريان للمنتخب.

وأضاف أن محمد إبراهيم ويوسف أوباما من اللاعبين المميزين، ولكل لاعب مرحلة فى الانضمام للمنتخب.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتضمنت العديد من المفاجأت، حيث تم ضم مصطفي فتحي ومحمود جنش وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأسلام عيسي ومحمد فاروق.

وشهد القائمة تواجد كلا من : محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر

محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إاسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف

فيما يعد أبرز الغائبين عن صفوف المنتخب رمضان صبحي ومروان محسن وعبد الله السعيد وحسين الشحات وعبد الله جمعة وعمرو جمال وأحمد سمير.

ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء.