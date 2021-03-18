شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن استبعاد ناصر ماهر والعراقي وعبد الرحمن مجدي من معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن أخر ترتيباته للمرحلة المقبلة في إعداد الفراعنة لأولمبياد طوكيو، وقال غريب في تصريحات صحفية: كنا اتفقنا مع بعض الدول من أوربا وأمريكا الجنوبية وأستراليا علي مباريات ودية، لكن ظروف كورونا منعت حدوث ذلك، ويتبقى لنا 3 معسكرات قبل الأولمبياد.

أضاف: نخطط لمعسكر مفتوح في مارس، وسنضم وجوه جديدة، ولا نفكر في مباريات ودية مع الأندية.

وتابع : محمد صلاح في القائمة المبدئية للأولمبياد، ونخاطب ليفربول بشأنه بعد القرعة التي ستقام في 21 أبريل المقبل، وإعلان الـ 3 الكبار في الأولمبياد 30 يونيو.

استكمل: الأولوية للمنتخب الأول حتي يونيو المقبل، وبعدها سأحتفظ بالقوام الأساسي للمنتخب بتاعي، لن نضم ناصر ماهر وَعَبَد الرحمن مجدي وكريم العراقي ومحمد عبد السلام للمعسكر الحالي لأسباب فنية، وبسبب الإصابات.

ويسعى شوقى غريب لتجربة عدد كبير من اللاعبين الذين ظهروا بمستو جيد خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في الدوري الممتاز، وذلك قبل أيام قليلة من موعد إرسال القائمة الأولية للفيفا.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا حدد يوم 9 أبريل كآخر موعد لإرسال القائمة الأولية للمنتخبات المشاركة في نهائيات أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأوليمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان، والتي سيتواجد فيها باقي منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة في الأوليمبياد.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إجراء قرعة الدورة الأوليمبية في أبريل المقبل لمعرفة المدينة والملاعب التي ستستضيف المنتخب المصري وتم إرسال قائمة بالفنادق والمدن التي سيتواجد بها المنتخب عقب إجراء القرعة.