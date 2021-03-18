شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنتخب .. 8 أهلى و5 زمالك.. والأندية الجماهيرية غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الفراعنة، التي أعلنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل 21 مارس، تفوقاً للاعبي الأهلي على نظرائهم في الزمالك بتواجد 8 لاعبين من القلعة الحمراء، مقابل 5 من الزمالك، ومثلهم من بيراميدز.

وضم البدري من لاعبي الأهلي كل من: محمد الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشه، محمد شريف.

فيما ضم من الزمالك كل من: محمود عبد الرحيم جنش، أحمد ابوالفتوح، محمود حمدي الونش، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

ومن بيراميدز انضم: عمر جابر، علي جبر، أحمد أيمن منصور ، محمد فاروق، إسلام عيسى.

كما ضم البدري أيضاً كل من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وعامر عامر حرس مرمى سيراميكا.

فيما انضم من سموحة:مصطفي فتحي، وحسام حسن، ومن سيراميكا أحمد ياسر ريان.

وضمت القائمة كالتالى :محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر

محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إاسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف

ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء.