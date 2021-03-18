شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، استبعاد حسين الشحات وعبد الله السعيد من قائمة الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر، ووليد سليمان يشارك في التدريبات الجماعية بعد انتهاء إجازة الأهلي ، "كاف" يرشح أفشة والهونى لجائزة أفضل لاعب بالحولة الرابعة في دوري الأبطال .

استبعاد الشحات والسعيد.. البدري يعلن قائمة الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس، وتضمنت العديد من المفاجأت، حيث تم ضم مصطفي فتحي ومحمود جنش وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأسلام عيسي ومحمد فاروق.

"كاف" يرشح أفشة والهونى لجائزة أفضل لاعب بالحولة الرابعة في دوري الأبطال

رشح الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، عبر موقع تويتر، الثنائي محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، وحمدي الهوني لاعب الترجي التونسي، بالإضافة إلى لاعبين آخرين من سيمبا وصن داونز، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

اقترب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة من الرحيل عن الفريق الفيومي خلال فترة توقف الدوري، لاسيما بعد تأخر أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة وراعي الفريق، عن صرف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني عن آخر شهرين.