شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل هشام يفوز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفارس اسماعيل هشام صلاح على المركز الأول ببطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز الحلقة السابعة موسم 20 / 21 التي استضفتها ملاعب الكينج رانش ببرج العرب بالإسكندرية التي نظمها الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب الذي حرص على حضور منافسات البطولة.

كان الفارس إسماعيل شارك أيضا في مسابقات المستوى الثاني ونجح في الحصول على المركز الأول في المنافسات التي أقيمت بملاعب الرباب بسقارة، تحت إشراف الاتحاد المصري للفروسية الذي يتوالى الاشراف على جميع منافسات قفز الحواجز بجميع درجاته.

كان اتحاد الفروسية وضع شروطا عامه للمشاركين في منافسات البطولة أبرزها :

- زي المتبارين الزي الرسمي الكامل كالمادة 208 من القانون الدولي للفروسية.

- على مندوبي الهيئات والإداريين والمدربين والفرسان المتبارين المشتركين الالتزام بالشروط الواردة وكذلك التوقيتات وترتيب الدخول والتبليغ عن أي تعديل لها قبل بدء المباريات.

- يجب الالتزام بترتيب الفرسان الموجود في البرنامج.

- لا يسمح للسياس التحرك بدون كمامة مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بحمل بطاقة الهوية الصادرة من الاتحاد.

- من منطلق الحرص على سلامة جميع الحاضرين سيتم استبعاد أي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية التي سبق إرسالها لجميع الهيئات.

كما تم التنيه على مندوبي الهيئات والإداريين إخطار سياس الخيول بأنه لا بد من الالتزام بنظافة الإسطبلات عقب المباراة ومن سيخالف ستوقع عليه غرامة مالية ، على الهيئة المقام على ملاعبها البطولة توفير مكان مخصص لإلقاء المخالفات فيه بمكان قريب من الاسطبلات.