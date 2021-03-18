شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بتركيا تصدر وثيقة سفر تمكن مصطفى محمد من الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولون فى منتخب مصر، أن المهاجم الدولى مصطفى محمد الذى يلعب فى نادى جالاتا سراي التركي، استخرج وثيقة سفر من السفارة المصرية بتركيا بشكل رسمي، ليتمكن من العودة إلى مصر، بعد أن فقد جواز سفره فى حادث سرقة تعرض له قبل عدة أيام .

وأوضح مسئولو المنتخب أنه يتم حاليا ترتيب موعد وصول مصطفى محمد إلى مصر، وسيصل فى غضون يومين أو ثلاثة " 20 أو 21 مارس الجاري"، حيث يرتبط فريقه بمباراة غدا ضد فريق تشايكور ريزا سبور، بالجولة الـ31 من الدوري التركي.

وكشف مسؤولو المنتخب أن الجهاز الإداري لمنتخب مصر يحرص على إنهاء كافة الأوراق والترتيبات في مصر تمهيدًا لاستخراج جواز سفر جديد للاعب ثم استخراج تأشيرة السفر إلى كينيا.

ويعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحليين لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، خاصة بعد انتهاء مشاركة الأندية المصرية فى البطولات القارية، للدخول فى معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجارى، ومن المقرر أن تضم القائمة 26 لاعبا.

واستقر الجهاز الفنى على خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد فى العاصمة نيروبى.

وأكد حسام البدرى أنه وأعضاء جهازه الفني تابعوا كل اللاعبين للاستعداد لهذه المرحلة المهمة فى مشوار تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف البدرى، فى تصريحات صحفية، أن الجهاز الفنى ينظر لتخطى هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ثقته الكاملة فى المجموعة التى ستقع عليها الاختيار لتحقيق أهداف المنتخب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة كينيا والتى أكد صعوبتها فى ظل رغبة الخصم على استغلال فرصة المتاحة للتأهل وهو ما ظهر فى شكل استعداداتهم الأخيرة .