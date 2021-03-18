شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع حالة علي معلول مع طبيب منتخب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الجهاز الطبي بفريق الأهلي مع نظيره في منتخب تونس لمتابعة حالة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر والمتواجد في بلاده، لاستكمال فترة التأهيل بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية، للاطمئنان على برنامج علاج اللاعب وموعد عودته للملاعب.

وفضل معلول السفر إلى تونس للعلاج تحت إشراف سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي، لاسيما بعد حالة الغضب التي سيطرت على اللاعب عقب تجدد إصابته، واستمرار غيابه عن الملاعب وعن المشاركة مع فريقه ومنتخب بلاده، لغيابه مدة 40 يوما منذ المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولم يتحدد موقف معلول من اللحاق بمعسكر منتخب بلاده والمشاركة فيه من عدمه، حيث يحاول طبيب منتخب نسور قرطاج تأهيله للمشاركة في المباريات سواء مع الأهلي بعد انتهاء فترة التوقف الدوري أو مع منتخب بلاده.

وتعرض علي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولا يزال يغيب عن صفوف فريقه حتى الآن.

وتجددت إصابة قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي، ليتأكد غياب اللاعب من 3 إلى 4 أسابيع أخرى.