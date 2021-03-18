شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى: مخرجتش من وقت هزيمة الزمالك من الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حلمى المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك عن الحالة النفسية السيئة التى يمر بها منذ خسارة الفريق الأبيض من الترجى التونسى، وقال محمد حلمى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" مخرجتش من البيت من يوم خسارة الزمالك من الترجى التونسى من كتر الزعل، مع أن المفروض جسمنا نحس من الهزائم بس مش قادر اتعامل".

ويضيف محمد حلمى:"رغم صعوبة الموقف لايزال هناك أمل، وسنظل نفكر فى المستقبل ، وبنحلم بخروج الزمالك من كبوته وهو فريق كبير وقادر على الخروج بسرعة من الأزمة".

وأكمل مدرب الزمالك الأسبق:"ولاد النادى تحت أمر الزمالك فى أى وقت ومش لازم نتكلم وقول ولكن فى أى وقت حد يحتاجنا هنكون موجودين ندعم ونساعد القلعة البيضاء بقوة".

ورغم صعوبة الموقف إلا أن فرص الصعود لاتزال موجودة للزمالك، الفريق الأبيض أصبح مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بالتعادل في القاهرة وفوز الزمالك في الجزائر، حال حدوث السيناريو المذكور.

وبعد مباريات الجولة الرابعة بدوري الأبطال، وخسارة الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف وفوز مولودية الجزائر على تونجيث السنغالي على أرضه بنفس النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى:

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة.

تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.