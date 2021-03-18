هل يقرر موسيمانى العفو عن كهربا بعد تدخل الشناوى ؟

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القاهرة - سامية سيد - أزمة كبيرة وقعت داخل النادي الأهلي مؤخرًا بسبب محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق، ودخل في نفق مُظلم بسبب تصرفاته غير اللائقة تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، ليقرر النادى إيقافه شهراً وتغريمه 200 ألف جنيه.

وفى السطور التالية نلقى الضوء حول مصير كهربا مع موسيمانى وحقيقة رفع الإيقاف عنه..

س: لماذا قرر النادى الأهلى إيقاف محمود كهربا ؟

ج: أعلن النادي الأهلي إيقاف لاعبه محمود كهربا لمدة شهر عن اللعب مع الفريق وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب "عدم الالتزام"، وأشارت بعض التقارير أن سبب العقوبة رفض كهربا مصافحة موسيمانى عقب مباراة الطلائع، بينما قال البعض أن العقوبة تعود لتغيب اللاعب عن التدريبات عقب حضوره حفل زفاف لم يلتزم خلاله بالإجراءات الاحترازية.

س: ماذا فعل كهربا مع موسيمانى بعد العقوبة ؟

ج: كهربا اعتذر لموسيماني لاحقا وأراد تخفيف العقوبة، لكن الأهلي رفض هذا التخفيف وأعلن العقوبة في بيان رسمي.

س: ما هى الازمات التى افتعلها كهربا ؟

ج: تلاحق كهربا عدة أزمات، فقد سبق للأهلى تطبيق عقوبتين على كهربا، إحداهما كانت الأعلى في تاريخ الكرة المصرية بقيمة مليون جنيه كاملة، إثر مشادة بين اللاعب والقائد محمد الشناوي في غرفة ملابس الفريق ترتب عليها مشادات أخرى بين اللاعب وعدد من مسؤولي جهاز الكرة بالأهلي.

وكان اللاعب استبعد الشهر الماضي من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية في قطر أمام بالميراس البرازيلي لخرقه الفقاعة الطبية عقب مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي بالتوجه إلى مدرجات الدرجة الثالثة وتم الاكتفاء بتوجيه اللوم له من قبل إدارة النادي هو وزميله حسين الشحات الذي قام بالأمر ذاته.

كما أن كهربا تعرض للإيقاف 10 مباريات إثر مشادات كأس السوبر المصري الشهيرة في الإمارات وقيل أن اللاعب هوالذي تسبب بها إضافة إلى اللاعبين إمام عاشور وعبد الله جمعة من الزمالك.

كهربا كان أيضا طرفا في مشكلة مع عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق محمد فضل، وكذلك كانت هناك مشكلة أخيرة مع إسحاق لاعب المريخ السوداني.

س: مادور كبار الأهلى في أزمة كهربا ؟

ج: وضع لاعبو الأهلى الكبار، محمد الشناوى وسعد سمير وعمرو السولية، خطة لإنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، بدأت حينما طالبوا اللاعب ضرورة الالتزام بمواعيد التدريبات المحددة له من قبل الجهاز الفني، وعدم افتعال أية أزمات في الوقت الحالي حتى لا تتعقد الأمور، واستغل الشناوى رحلة الكونغو وفوز الاهلى بثلاثية وفاتح مدربه في تخفيف عقوبة كهربا في محاولة للم شمل الفريق.

س: كيف واجه موسيمانى طلب الشناوى بالعفو عن كهربا ؟

ج: لم يبد موسيمانى ممانعة في العفو عن كهربا ولكنه طلب التأجيل لحين الجلوس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأعضاء جهازه المعاون خاصة أن الفريق حصل على راحة لمدة خمسة أيام عقب الفوزعلى فيتا كلوب.