شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل لـ"الخليج 365": وقعت عقود تدريب الاتحاد العمانى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمزة الجمل نجم النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق توليه مسئولية تدريب الاتحاد العمانى لمدة موسمين، وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"وقعت عقود تدريب الاتحاد العمانى منذ قليل، وأتمنى التوفيق فى رحلتى المقبلة بالدوري العمانى لتحقيق أمال وطموحات الفريق".

وسبق لحمزة الجمل تدريب أندية النصر وظفار العمانى ويحظى بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

وفى وقت سابق، أعلن نادى صحار العمانى فشل المفاوضات مع حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق لتولى تدريب الفريق، وقال نادى صحار إن المفاوضات النهائية مع المدرب المصرى حمزة الجمل وصلت لطريق مسدود.

وقال نادى صحار فى بيان رسمي، "المدرب بعد وصوله فرض شروطا جديدة ورفض دخول السكن المعتمد له، وتم نقله لفندق بالولاية بصورة مؤقتة، بعد ذلك طلب العودة لبلاده، وسيتم التفاوض مع مدرب أوروبى لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة ".