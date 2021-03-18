شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية وراء استبعاد كوكا وتوفيق من قائمة منتخب مصر فى مباراتي كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر أن قرار استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وأحمد توفيق لاعب بيراميدز جاء بسبب إصابتهما بشد في العضلة الخلفية.

أشار مسئولو المنتخب إلى أن الجهاز الفني تواصل مع كوكا لمعرفة حالته الطبية، والذي أكد أنه لم ينته من أداء برنامجه التأهيلي حتى الآن، ويحتاج بعض الوقت قبل التعافي بشكل تام من الإصابة، لذا فضل البدري ومعاونيه استبعاده وضم أحمد ياسر ريان بدلا منه، فيما يحتاج توفيق أسبوعين للتأهيل من الإصابة.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري، فى ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس، والتى ضمت مفاجات منها مصطفي فتحي ومحمود جنش وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف و وأسلام عيسي ومحمد فاروق.

وشهدت القائمة تواجد كلا من .. محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر- محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد أبو الفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، بدء معسكر الاعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس.

ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء.