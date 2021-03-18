شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: إلغاء الدوري سيضر بالمنتخب الوطني.. ومحمد صلاح عقلية احترافية طموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، على ثقته الكاملة في اختيار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، للمرحة المقبلة بعقلية احترافية.

وقال عادل: أثق تماماً في عقلية محمد صلاح، ومن ضمن الأمور المكملة له كلاعب طموحه الذى لا ينتهي، وأعتقد أنه يسعى لتحد جديد ونقلة أخرى، هو أسطورة مصرية نتمنى أنها تتكرر.

وعن طلبات المقاولون في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة قال عادل: طلبنا من اتحاد الكرة خوض بعض مباريات المقاولون خلال فترة التوقف، والأهلي طلب تعديل موعد مباراة النصر.

أضاف: أسعار عقود اللاعبين أصبحت كبيرة جداً، وخاصة في الموسم الجاري الأندية الصاعدة ضخت أسعار أعلى للاعبين وطرحنا هذه الأزمة في اجتماع الأندية، لأنه لا سبيل للأندية للبحث عن موارد.

وواصل: استمرار الدوري العام ليس من أجل 14 نادي ولكن من أجل ملايين العاملين في هذا القطاع من ضمنها الإعلام ، وإلغاء الدوري سيضر بالمنتخب الوطني قبل أي فريق.

واختتم: : الحل المنطقي الذي يجب أن نفكر فيه في تلك الفترة هو أنه يجب أن يكون الموسم المقبل موسماً استثنائياً لنفكر خلاله في كيفية الاعداد للفترة المقبلة.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندري في الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، في أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دوري الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.