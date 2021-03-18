البدري يتحدث عن.. استبعاد أوباما وإبراهيم.. ضم 28 لاعبا ورسالة للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن أسباب ضم 28 لاعبا لقائمة الفراعنة، كما تطرق للحديث عن استبعاد محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك.

وأعلن البدري اليوم الخميس، قائمة المنتخب المستدعاة لدخول معسكر مغلق يوم 21 مارس استعدادا للمباريات الحاسمة، حيث شهدت القائمة تواجد 28 لاعبا بينهم 4 حراس. (طالع القائمة كاملة من هنا)

وخلال تصريحات بحضور الصحفيين، قال البدري: "محمد إبراهيم وأوباما أسماء مميزة لكن كل مرحلة لها متطلبات، ولا أستطيع ضم 4 أو 5 لاعبين في مركز واحد، غابوا عن قائمة اليوم لكن قد يتواجدوا في القائمة المقبلة.. الأهم الالتزام".

وأضاف: "مرحلة الانسجام بين اللاعبين تحتاج فترات تجمع لوقت أطول، خلال الفترة المقبلة أمامنا هدف، سنخوض مباراتين خلال 4 أيام، وسنجري مسحة قبل كل مباراة وقد يصاب أحد اللاعبين، كل الأمور في حساباتنا، لهذا السبب قمنا بضم 28 لاعبا".

ووجه البدري رسالة للمحترفين قائلا: "عليهم الاستمرار في الظهور بشكل جيد، اللاعب المحترف الجميع ينظر إليه نظرة خاصة، اللعب بالدوري المصري أمر جيد لكن علينا الحديث بواقعية، المحترف مطالب بشكل وأداء مميز مع المنتخب، وكل اللاعبين عليهم مسئولية.. أمامنا نسعى لتحقيقه".