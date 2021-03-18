أزمة جديدة في الإسماعيلي بسبب المدرب دراجان يوفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي، أن البونسي دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق، تقدم باعتذار رسمي عن الاستمرار في مهمته مع "الدراويش".

وأضاف أبو جريشة في تصريحات صحفية، أن السبب الذي يأتي حول قرار المدرب البوسني لغياب التوفيق عن الفريق رغم العروض الجيدة الذي يقدمها.

ولم ينجح الإسماعيلي خلال 16 مباراة خلال هذا الموسم في تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة كانت أمام أسوان بنتيجة (2-0).

وكانت آخر مباريات الإسماعيلي تحت قيادة دراجان يوفيتش انتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق طلائع الجيش بهدف لكل جانب.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن فريق الإنتاج الحربي صاحب المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سبق وأن قاده في الموسم الحالي كل من البرازيلي ريكاردو ثم محمد وهبة وأبو طالب العيسوى قبل أن يتم الاستقرار على البوسني دراجان يوفيتش.