32 لاعبًا في قائمة المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، قائمة مكونة من 32 لاعبًا لخوض معسكر بداية من الأحد المقبل في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والتي ستقام في يوليو المقبل.

وقرر شوقي غريب أن بداية التجمع سيكون في الثانية عشر ونصف ظهر الأحد القادم وتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة في معسكر مفتوح.

وكان الجهاز الفني عقد اجتماعا صباح اليوم للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.

وضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

جدير بالذكر أن معكسر المنتخب الأوليمبي سيشهد غياب عدة عناصر بارزة بداية من مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي والمنتخب مع المنتخب المصري الأولى إلى جانب أحمد ياسر ريان هداف سيراميكا كليوباترا والمتواجد مع المنتخب الأول أيضًا.

في المقابل، سيغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن التواجد مع المنتخب الأوليمبي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية مع فريقه في بطولة الكونفدرالية.