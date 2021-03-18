"والله العظيم مصري".. محمد إبراهيم يثير الغموض بتغريدة على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثار محمد إبراهيم لاعب فريق مصر للمقاصة، الغموض بالتغريدة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من الإعلان عن قائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :الاسم محمد إبراهيم.. الجنسية: والله العظيم مصري.

وأعلن حسام البدري، قائمة الفراعنة التي تستعد لدخول معسكر مغلق يوم 21 مارس استعدادا للمباريات الحاسمة، حيث شهدت القائمة تواجد 28 لاعبا بينهم 4 حراس. طالع القائمة كاملة من هنا

ومن المقرر أن يواجه المصري نظيره الكيني يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الخامسة، في المقابل ستكون مباراة الجولة الأخيرة ضد جزر القمر في 30 من الشهر الجاري.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي منتخب كينيا ثالث الترتيب برصيد ثلاث نقاط ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة.