أبو ريدة يعلق على استضافة مصر لكأس العالم 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

علّق هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تنظيم مصر لكأس العالم 2030 مع المغرب.

أبو ريدة قال في تصريحات من خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم بالاتحاد المصري لكرة القدم :"سابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".

وأضاف :"وضعنا تحت ضغط في تنظيم البطولات آخرها بطولة أفريقيا 2019 وتم عمل مجهود كبير في ستة شهور، ولا أستطيع الحديث عن جزئية تنظيم كأس العالم رفقة المغرب".

وتطرق هاني أبو ريدة للحديث عن موقفه من رئاسة الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري :"كان يوجد اتفاق على ظهور أشخاص مرشحة لرئاسة كاف، جميع الأعضاء تغيروا في الاتحاد الدولي إلا أنني تواجدت بثقة من كاف والاتحاد الدولي".

وأنهى :"راضي جدًا خلال فترة تواجدي في رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم خاصة أننا تأهلنا لكأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا، وسعيد بتنظيم بطولة أمم أفريقيا في 2019 خاصة بعد تفوقنا على جنوب أفريقيا والتي استضافت كأس العالم في 2010".

جدير بالذكر أن هاني أبو ريدة فاز للمرة الخامسة على التوالي بمنصب عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم.