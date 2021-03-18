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"10 أبريل".. تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالليجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حددت رابطة ، موعد مباراة الكلاسيكو بين وبرشلونة المقرر إقامته بالجولة الـ30 من بطولة الليجا.

وقررت الرابطة إقامة المباراة في العاشر من شهر ابريل المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، على أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الجولة السابعة من منافسات البطولة قد انتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة 3-1.

ويحتل حاليا وصافة جدول الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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