"10 أبريل".. تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حددت رابطة الدوري الإسباني، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المقرر إقامته بالجولة الـ30 من بطولة الليجا.

وقررت الرابطة إقامة المباراة في العاشر من شهر ابريل المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، على أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الجولة السابعة من منافسات البطولة قد انتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة 3-1.

ويحتل برشلونة حاليا وصافة جدول الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث.