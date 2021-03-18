الامارات | تعليقات مهينة بحق ممثلة كوميدية تطيح بمدير حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات مهينة بحق ممثلة كوميدية تطيح بمدير حفل افتتاح أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني لحفلي الافتتاح والختام بأولمبياد طوكيو، هيشوري ساساكي، اليوم استقالته من منصبه، بسبب تعليقاته المهينة بحق ممثلة كوميدية في بلاده حيث اقترح ان تظهر على شكل "خنزير"، وذلك بعد اسابيع من استقالة رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بسبب تصريحات مهينة للنساء.

وأعلن ساساكي عن قراره بعد أن كشف تقريرًا أمس عن اقتراح كان أدلى به في مارس 2020، مفاده أن تظهر ناومبي واتانابي، وهي ممثلة كوميدية سمينة مشهورة في اليابان تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حفل الافتتاح على أنها "أولمبيغ" (بيغ = خنزير بالانجليزية) ترتدي آذان الخنازير.

وكان يوشيرو موري استقال من منصبه كرئيس للجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو الشهر الفائت بسبب تصريحات مسيئة للنساء وخلفته وزيرة الألعاب الأولمبية السابقة سيكو هاشيموتو. واعتذر ساساكي في بيان من واتانابي مقرًا ان ما تفوه به كان غير لائق. وقال "اقتراحي إهانة كبيرة لناومي واتانابي. لا يمكن التراجع عن ذلك. أنا آسف على ذلك من صميم قلبي، وأعتذر بشدة لها ولكل من أزعجه هذا الموضوع".

فيما قالت واتانابي في بيان إنها صدمت من تعليقات ساساكي، مضيفة "المزاح بشأن المظهر الخارجي أمر غير لائق أبدًا"، حيث أكدت أنها ستعمل على إيجاد بديل لساساكي بسرعة.

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