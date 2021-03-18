شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يشكر الرئيس السيسي و ملك المغرب علي دعمه في انتخابات فيفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه يشكر الدولة المغربية حكومة وشعبا عن جهدها الكبير ودعمها له بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية، في انتخابات مجلس الاتحاد الدولي والتي جرت مؤخرا بالعاصمة المغربية "الرباط" وفاز فيها بعضوية المجلس للمرة الرابعة على التوالي وأصبح أقدم أعضاء الفيفا.

أضاف أبوريدة على هامش حفل استقبال أقامته له اللجنة الثلاثية في مقر اتحاد الكرة، بأن العلاقة المميزة والوطيدة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الدول وخاصة الدول العربية، كانت هي الأساس المتين الذي بنى عليه حملته، وكانت داعما كبيرا له في انتخابات مجلس الفيفا الأخيرة،

ووجه ابوً ريدة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعم اللامحدود للرياضة المصرية ودعم الدولة والقيادة السياسية له في انتخابات فيفا موكدا ووجد دعما كبيرا من الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، وتوجه أبوريدة بالشكر لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، ولجميع الأجهزة والأشقاء بالمملكة المغربية، وخاصة السيد فوزي لقجع عضو مجلس الفيفا.

كما وجه أبوريدة الشكر للأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبالأخص رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد الكرة السعودي، والأشقاء في دولة قطر والامارات والبحرين ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على دعمهم الغير محدود له خلال الفترة الماضية.

كما أثنى على العلاقة الجيدة التي تجمعه بالسيد وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وعلى الدعم الذي تلقاه من كل الأصدقاء في الدول العربية والأفريقية.