شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتحدى كورونا .. برشلونة يعلن عودة الجماهير للمدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الخميس، عن عودة الجماهير إلى المدرجات تدريجيًا، على أن تكون البداية يوم الأحد المقبل، في مباراة بين فريق الرديف وكورنيلا، بدوري الدرجة الثانية.

وسيمنح برشلونة التذاكر لأعضائه مجانًا، والتي سيتم توزيعها خلال 24 ساعة، وسيتمكن كل عضو من الحصول على تذكرتين كحد أقصى، وسيدفع العضو 1.75 يورو فقط لتغطية نفقات الإدارة، وهو مبلغ زهيد جدًا.

وسيحضر من جماهير برشلونة ألف مشجع فقط، وهو الحد الأقصى المسموح به حتى الآن ضمن خطة المسؤولين.

وتقام المباراة خلال شهر مارس الجارى ضمن الأجندة الدولية التى تنطلق بداية من 20 مارس الجارى وذلك فى إشارة لاحتمالية عودة الجماهير مرة أخرى للملاعب

كان اتحاد الكرة الهولندى قد أعلن أيضا عن نفاذ جميع تذاكر مباراة منتخب هولندا ولاتفيا المقبلة فى تصفيات كاس العالم 2022 خلال نصف ساعة فقط بعد موافقة السلطات في أمستردام على السماح بحضور خمسة آلاف مشجع المباراة في إطار خطوات ربما تؤدي لعودة الجماهير إلى الملاعب قريبا.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنه سعيد بحماس ورد فعل الجمهور في هذه التجربة التي تتم بالتعاون مع الحكومة والتي تهدف إلى قياس مستوى الاتصال بين أفراد الجمهور خلال هذا الحدث المهم .

وقال خيس دي يونج الأمين العام للاتحاد الهولندي لكرة القدم في تصريحات إعلامية ال: هذا يظهر أن الناس يتوقون للعودة إلى الملاعب بعد عام من فرض القيود الوقائية والاحترازية بسبب كورونا والبقاء في المنازل .

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