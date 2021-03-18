شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد استئناف الدوري الممتاز .. موقف الفرق و قائمة الهدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب معسكر المنتخب الوطني الأول لمنتخب الفراعنة في تأجيل منافسات بطولة الدوري الممتاز بمباريات الجولة والمقرر أن تستأنف نشاطها 2 أبريل المقبل بمباريات الجولة الـ17 .

ومن المقرر أن يلتقي يوم 2 ابريل

الجونة مع إنبي ستاد خالد بشارة

وادي دجلة مع الإنتاج الحربي ستاد السلام

الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب ستاد الإسكندرية

مصر المقاصة مع سموحة ستاد المقاولون العرب

على ان يلتقي يوم السبت 3 ابريل

المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش ستاد الإسكندرية

الإسماعيلي مع سيراميكا ستاد الإسماعيلية

وبعد تجميد المسابقة مؤقتا جاء ترتيب الدورى المصري الممتاز كالتالي:

1 الزمالك 33

2 الأهلي 27

3 بيراميدز 25

4 الاتحاد السكندري 25

5 إنبي 24

6 مصر المقاصة 24

7 المصري البورسعيدي 23

8 سموحة 22

9 غزل المحلة 22

10 الجونة 21

11 سيراميكا 21

12 أسوان 17

13 المقاولون العرب 15

14 البنك الأهلي 14

15 طلائع الجيش 14

16 وادي دجلة 12

17 الإسماعيلي 11

18 الإنتاج الحربي 10

فيما جاء ترتيب هدافي المسابقة كالتالى:

حسام حسن 8

احمد سمير 7

يوسف اوباما 7

عمر كمل 7

عمر جمال 6

رزاق سيسة 6

احمد ياسر ريان 6

رمضان صبحي 6

شميلس بيكلى 6