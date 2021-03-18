شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تأجيل معسكر المنتخب الوطني قبل مباراتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري المدير الفني، بدء المعسكر الإعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل.

وكان من المقرر انطلاق معسكر المنتخب المصري بعد غد السبت قبل أن يتم تأجيله لمدة 24 ساعة. ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء.

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تخوض مبارياتي كينا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وجاء قائمة المنتخب كالتالي:محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامرمحمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد - حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - اسلام عيسي - مصطفي فتحي - محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف