شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون و أشرف بن شرقي خارج قائمة المغرب في تصفيات الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن وحيد خاليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب لكرة القدم القائمة التى سوف تدخل معسكرا استعدادا لمواجهة بوروندى وموريتانيا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021.

وضمت القائمة التى كشفت عنها الصفحة الرسمية للاتحاد المغربى على موقع تويتر العديد من اللاعبين فى غياب كل من أشرف بن شرقى لاعب الزمالك وبدر بانون لاعب النادى الأهلى.

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، هشام لمجهد.

خط الدفاع: عصام الشباك، نصير المزراوي، رومان سايس، حمزة منديل، جواد الياميق، سامي ماي، نايف أكرد، زهير فضال.

خط الوسط: نسيم بوجلاب، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، فيصل فجر، حكيم زياش، عادل تاجرابت، سليم أملاح.

خط الهجوم: أشرف حكيمي، سفيان رحيمي، أمين حاريث، يوسف النصيري، يوسف العربي، زكرياء أبوخلال.