شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة يكشف موقف مصر من تنظيم مونديال 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبرهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم عن سعادته بالتكريم من جانب اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري.

وقال أبوريدة في تصريحات للصحفيين إنه يشكر الدولة المصرية بالكامل على دورها مؤخراً ودعمه في سباق انتخابات الكاف.

ووجه أبوريدة الشكر للأشقاء بالمغرب والتنسيق الكبير مع فوزي لقجع نائب رئيس الكاف والذي دعمه بشكل كبير كما شكر كل المشاركين في انتخابات الكاف حتى من انسحب من السباق.

وأوضح أن الجميع كان على توافق منذ البداية على مصلحة قارة أفريقيا وهناك توحد خلف باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للكاف لتطوير الكرة الأفريقية.

وتمنى أبوريدة التوفيق للمنتخبات المصرية موجهاً الشكر للجنة المؤقتة سواء السابقة بقيادة عمرو الجنايني أو الحالية برئاسة أحمد مجاهد.

وأكد أبوريدة أن مسألة تنظيم مصر لبطولة كأس العالم 2030 سابقة لأوانها ولكن كل شيء وارد ومصر قادرة على تنظيم البطولات الكبرى كما أنها أبهرت الجميع بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في صيف 2019.

وأشار إلى أنه سعيد بالتواجد في الكاف خلال الفترة الكبيرة التي قضاها بجانب بقاءه في مجلس الفيفا رغم التغييرات التي طالت الجميع.

وأبدى أبوريدة رضاه عن فترة رئاسته للاتحاد المصري مؤكداً أن المنتخب وصل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتأهل لبطولة كأس العالم بعد غياب في عهده.

وأوضح أنه لولا الإصابات التي ضربت لاعبي المنتخب المصري لحصد الفراعنة لقب أمم أفريقيا 2017 كما أن التأهل للمونديال إنجاز كبير يحسب للمجلس السابق.

وأشار إلى أن كرة القدم مكسب وخسارة ومنتخب مصر ظل 9 مباريات لم يعرف طعم الهزيمة مع المدرب السابق خافيير أجيري ولكن الخروج المبكر من أمم أفريقيا كان مؤلماً.