شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في الدوري المصري .. أحمد سيد زيزو و طارق حامد الأكثر مشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته رقم 14 بمسابقة الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، بالمواجهة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا. وكان الزمالك قد حقق الفوز في آخر مبارياته بمسابقة الدوري الممتاز على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل. يتصدر طارق حامد قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري بعدما خاض 13 مباراة بإجمالي عدد دقائق وصل إلى 1097 دقيقة.

ولم يغب طارق حامد سوى عن مباراة واحدة فقط جاءت أمام سموحة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري وفاز بها الأبيض بهدفين دون رد.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاركات، أحمد سيد زيزو، والذي شارك أيضا في 13 مباراة، بعدد دقائق وصلت إلى 1042 دقيقة.

وغاب زيزو عن مباراة واحدة فقط جاءت أمام وادي دجلة وتعادل خلالها الفريقان سلبيًا. وحل المغربي أشرف بن شرقي ثالثا في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بالعدد نفسه 13 مباراة، إلا أن دقائق مشاركاته وصلت إلى 940.

وغاب الدولي المغربي عن مباراة واحدة فقط أمام الاتحاد السكندري، والتي حقق فيها أبناء ميت عقبة الفوز بهدفين دون رد. ويستعد الزمالك لأولى مواجهاته القادمة بمسابقة الدوري الممتاز أمام الأهلي يوم 18 أبريل القادم بإستاد القاهرة الدولي.