شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي ما تردد عن أنباء رحيل حسين الشحات بنهاية الموسم الحالي.



وقال قمصان عفى تصريحات تلفزيونة : هذا الكلام لاصحة له واللاعب مستمر وسعيد بوجودة مع الأهلى كما أنه عنصر أساسى فى مباريات الفريق .



وأوضح أن التعاقد مع حسين الشحات كان مطلبا جماهيريا لأن الجميع يعلم قدراته جيدا فهو لاعب كبير ويصنع الفارق مع الأهلى فى جميع مشاركاتة الرسمية كما أن الشحات مثل أي لاعب في العالم يتذبذب مستواه بعض الأوقات لكن لا يوجد أي خلاف على قدراته الفنية والجهاز الفنى مطالب بتحفيز اللاعب باستمرارحتى يستطيع العودة لمستواه سريعاً .



وشدد قمصان، على أهمية انضمام والتر بواليا مهاجم الفريق لمنتخب الكونغو الديمقراطية ، حتى يستفيد وينجح فى فك النحس الذى يطارده بعدم تسجيل الأهداف

خاصة أن التعاقد مع بواليا جاء بعد متابعة قوية له وتقييم متواصل لمستواه مع فريقه السابق الجونة، موضحا: "الجهاز الفني يؤمن تماما بقدرات اللاعب".

وأشار إلى أن تصريحات فلوران أبينيجي مدرب فيتا كلوب الكونغولي لم تشغل الجهاز الفني للأهلي لان هذه الأمور طبيعية في اللقاءات الأفريقية وسبق أن واجه الأهلي مدربين أكدوا أنهم سيفوزون بالثلاثة وتوعد البعض لكن تبقى شخصية البطل وثقة وقدرات اللاعبين العامل الأهم.