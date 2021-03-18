شكرا لقرائتكم خبر عن نفاذ تذاكر مباراة هولندا ولاتفيا بعد 30 دقيقة من طرحها للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رغم الحظر المفروض فى معظم الدول الأوربية بسبب جائحة كورونا، نفذت جميع تذاكر مباراة منتخب هولندا ولاتفيا المقبلة فى تصفيات كاس العالم 2022 خلال نصف ساعة فقط بعد موافقة السلطات في أمستردام على السماح بحضور خمسة آلاف مشجع المباراة في إطار خطوات ربما تؤدي لعودة الجماهير إلى الملاعب قريبا.



وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنه سعيد بحماس ورد فعل الجمهور في هذه التجربة التي تتم بالتعاون مع الحكومة والتي تهدف إلى قياس مستوى الاتصال بين أفراد الجمهور خلال هذا الحدث المهم .

وقال خيس دي يونج الأمين العام للاتحاد الهولندي لكرة القدم في تصريحات إعلامية ال: هذا يظهر أن الناس يتوقون للعودة إلى الملاعب بعد عام من فرض القيود الوقائية والاحترازية بسبب كورونا والبقاء في المنازل .



وخلال المباراة سيتم تقسيم الجمهور في ملعب يوهان كرويف في 27 مارس الجاري إلى عدة مجموعات مختلفة سيفرض على بعضها وضع الكمامات بينما سيسمح للبعض الأخر بالتصرف بصورة عادية بدون أقنعة الوجه وترديد الهتافات وعبارات التشجيع بكل حرية.

وسيتعين على هؤلاء المشجعين إثبات خلوهم من العدوى بفيروس كورونا قبل دخول المدرجات من خلال إبراز نتيجة فحص سلبية إلى جانب اتباع تعليمات صارمة خلال دخول الملعب.

وتأمل السلطات الهولندية فى نجاح التجربة لتكون بادرة خير على عود الجمهور مرة أخرى للملاعب التى عانت طوال عام كامل من الحظر وإقامة المباريات بدون جماهير ما جعل المدرجات صامتة وأفقدت كرة القدم المتعة .