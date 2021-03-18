شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يطالب بالتصويت لهدف محمد صلاح في دوري الأبطال .. يمكنك التصويت هنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب نادي ليفربول عبر موقعة الالكتروني و صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جماهير ليفربول ومحبي اللاعب المصري بالتصويت له بعد ما تم ترشيح هدف محمد صلاح فى مرمي ليزبينج للحصول على جائزة هدف الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح المصري التسجيل في إياب دور الستة عشر لليفربول من خلال تسديده ببراعة في الزاوية اليمنى السفلية للشباك بعد تمريرة ديوجو جوتا.

وسيتنافس هدف محمد صلاح مع أهداف كل من ليونيل ميسي (برشلونة) وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي) ولويس موريل (أتالانتا بي سي) على الجائزة.

وأعلن النادي الانلجيزي عن الرابط الذي يمكنهم من التصويت للاعب المصري ودعمه من خلاله وهو : اتقر هنا