شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة : كلوب يحسم موقف محمد صلاح من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقارير صحفية صادرة صباح اليوم أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي حدد اهدافة من اجل تجديد دماء فريقة وللعودة كفريق مرعب لفرق اوروبا، وبحسب صحيفة سبورت جو «ان كلوب عقب تراجع نتائج ليفربول بشكل مأسوى الموسم، على الرغم من بداية الموسم بشكل جيد، إلا أن الإصابات الرئيسية لعدد كبير من اللاعبين- وأبرزهم فيرجيل فان ديك- جعلت الأبطال يتنازلون بسرعة عن دفاعهم عن اللقب.

وأضافت الصحيفة: بعد خمس هزائم متتالية على أرضه هي الأسوأ على الإطلاق في النتائج التي حققتها الأندية على أرضها. جلعت كلوب يبحث عن طريقة لدعم الفريق والعودة إلى المسار الصحيح.

وذكرت أن سوق الانتقالات الماضية حرص ليفربول على التعاقد مع اثنين من المدافعين الإضافيين، مع خروج جميع لاعبي الوسط الثلاثة الكبار في وقت واحد. حتى أن كلوب تمسك بهندرسون وفابينيو في الخلف لبعض الوقت- مما أثار الكثير من الانتقادات.

وفقًا للصحيفة أن هيوز لاعب أتليتيك أول لاعب في قائمة التعاقدات مع كلوب في الصيف سيكون لاعبًا مهاجمًا آخر.

وأضافت أن المدرب الألماني «يريد استكمال خياراته الهجومية، بدلاً من استبدال الخيارات الموجودة».

من المسلم به أن هذا الأخير كان سيكون مفاجأة بعض الشيء، بالنظر إلى أن مشاكل ليفربول ليست كثيرًا في الثلث الأخير. على الرغم من اعتمادهم بشكل أكبر على تعويذةهم المصرية هذا الموسم، إلا أن الثلاثة الأوائل صلاح وماني وفيرمينو لا تزال واحدة من أكثر الفرق دموية في أوروبا.

علاوة على ذلك، فقد رأينا بالفعل تأثير ما يمكن أن يقدمه موهبة هجومية أخرى للفريق. عندما انضم ديوجو جوتا للنادي، سجل 7 في أول 6 مباريات وسجل أهدافًا بعد 10 مباريات أكثر من أي لاعب في ليفربول منذ روبي فاولر.

وكشفت الصحيفة أن المدرب الالماني أبلغ بعض نجوم الريدز بموقفه الرسمي تجاههم وأعلن لهم تمسكه بهم وأبلغ الادارة عدم الموافقة على الرحيل وأبرزهم المصري محمد صلاح واليسون بيكر حارس المرمي والبرازيلي فيرمينو .