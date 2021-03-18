شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن قائمة المنتخب.. محمد صلاح يقود الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تخوض مبارياتي كينا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وجاء قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر

محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد - حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - اسلام عيسي - مصطفي فتحي - محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف

حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يواجه أزمات عديدة قبل قائمة مارس الذي من المفترض أن يعلنها صباح الخميس 18/ 3/2021، استعدادا لدخول مسعكر مغلق قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، المقرر خوضهما 25 و29 مارس من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

الأزمة الأولى في وجه حسام البدري

حتى الآن وبالرغم من تألق أحمد حسن كوكا مع فريقه اليوناني أولمبياكوس، إلا أنه وضع حسام البدري في أزمة فينة مؤقتة خاصة وأنه يعاني من إصابة تمنعه من الانضمام لصفوف الفراعنة خلال الأحد المقبل موعد الانضمام، مما يضعف الخط الأمامي للفراعنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

الأزمة الثانية في وجه حسام البدري

مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركي، الأناكوندا المصري، تعرض لسرقة جواز سفره منذ أيام قليلة، الأمر الذي جعل مشاركته في قائمة المنتخب ضعيفة خاصة وأن حتى هذه اللخطة لم تتضح الصورة بشأنه بشكل رسمي.

الأزمة الثالثة في وجه حسام البدري

تأتي أيضا في مراكز الهجوم الغير صريحة بعد غياب محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية لإيقافه تأديبيا بعد أزمته الأخيرة مع مدربه بيستو موسيماني، أجبر حسام البدري من استبعاده عن معسكر الفراعنة القادم نظرا لعدم مشاركته مع فريقه.

الأزمة الرابعة في وجه حسام البدري

أزمة بيراميدز الجماعية التي ظهرت فوق السطح مساء الأربعاء عقب تعرض 3 لاعبين من بيراميدز، بقيادة رمضان صبحي، وأحمد حمدي، وأحمد توفيق، خلال لقاء فريقهم أمام نامونجو في الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية.

وأشارت التقارير الطبية المبدئية وفقا لما أقر به مصطفى المنيري، أن رمضان صبحي أصيب بشدة في العضلة الخلفية خلال لقاء بيراميدز ونامونجو والذي فاز بها الفريق المصري بهدفين نظيفين، وبتوقيع الكشف على رمضان صحبي تبين أنه مصاب بشدة في العضلة الخفلية من الدرجة الثانية وعلاجه يتطلب ما بين 10 أيام أو أسبوعين، مما يعنى غيابه عن قائمة المنتخب المقرر إعلانها صباح الخميس.

الأزمة الخامسة في وجه حسام البدري

هذه الأزمة في خط الدفاع حيث حتى الآن لم تتضح الصورة بشكل كامل في ملف انضمام أحمد حجازي، لاعب الاتحاد السعودي، لقائمة المنتخب خاصة الإجراءات الاحترازية السعودية وضعت قيود للعودة مرة أخرى للمملكة بخضوع اللاعب ما يزيد عن 10 أيام داخل حجر صحي وهو ما اعترض عليه النادي السعودي.