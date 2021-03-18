شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ينافس حمدي الهوني على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينافس محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال شوطي اللقاء أمام فيتا كلوب الكونغولي الذي هزم بالثلاثة على أرضه في ملعب الشهداء.

ووفقا لما نشره موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الرسمي ينافس أفشة حمدي الهوني لاعب الترجي التونسي الذي سجل هدف الفوز لفريقه على الزمالك في القاهرة الثلاثاء الماضي وقدم أداءا مميزا، فضلا عن لويس ميكيسوني، لاعب فريق سيمبا التنزاني متصدر مجموعة الأهلي برصيد 10 نقاط، دينيس أونيانجو من فريق صن دوانز.

حقق الأهلي المصري فوزا غاليا على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم محمد شريف للأهلي خلال مباراة فيتا كلوب عند الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا. وجاء هدف محمد شريف بتسديدة صاروخية عالمية بعدما تسلم الكرة العالية والذي تركها تنزل على الأرض مرة واحدة وسددها بقوة لتسكن شباك فيتا كلوب.

وعند الدقيقة 15 دقيقة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب خلال اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أضاع مروان محسن هدفا محققا، بعدما انفرد بحارس فيتا كلوب، بعدما سدد المهاجم المصرى الكرة وتصدر لها حارس الفريق أصحاب الأرض.

وعزز الأهلي تقدمه بهدف ثان خلال لقاء فيتا كلوب المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا. وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني بتسديدة أرضية صاروخية من الجانب الأيمن للنادي الأهلي عند الدقيقة 19.

ونجح طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب خلال اللقاء المقام بينمها حاليا على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.