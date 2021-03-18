شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي ينصح موسيمانى بتثبيت طريقة اللعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة عرابي لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر،أن الأهلى قدم عرضا قويا أمام فيتا كلوب الكونغولى واستحق الفوز بثلاثية نظيفة في دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا .وأشادعرابى بالمستوى الفني الذي ظهر به الأحمر في المباراة بعدما تخلص من بعض السلبيات التي ظهرت على أداء لاعبيه خلال المواجهات التي سبقت مباراة فيتا كلوب.



وقال أسامة عرابي في تصريحات تلفزيونية: كنت واثقا من قدرة الأهلي على تحقيق الفوز على فيتا كلوب في الكونغو، خاصة أن مواجهة القاهرة شهدت سوء توفيق للأحمرلكن الجهاز الفنى تعلم الدرس واستعد جيدا للمباراة كما أن اللاعبين نفذوا التعليمات بدقة ما ساهم في سيطرة الأهلى على مجريات الأمور خلال المواجهة وكانت له الأفضلية طوال شوطى المباراة .



وأضاف : «كانت لدي ثقة بقدرة لاعبي الأهلي على الوصول لمرمى الفريق الكونغولى وتسجيل أهداف، وذلك ما تحقق خاصة أن دفاع المنافس كانت به بعض الثغرات والأخطاء كبيرة». وتابع «أرى أن الأهلي بعد هذه النتيجة ضمن التأهل بنسبة كبيرة وذلك حتى قبل مواجهة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.



وتابع، أرى أيضا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني سوف يستقر على طريقة اللعب الجديدة 4 - 4 - 2 خاصة أن الفريق يقدم بها عروضا جيدة ويحقق بها المكسب«.

وواصل : «هناك تفاهم وانسجام كبير بين الثنائي مروان محسن ومحمد شريف، كما أن هناك منافسة قوية من جانب والتر بواليا ويستطيع أيضا جونيور أجاي اللعب كمهاجم ثان.

وشدد عرابى على ضرورة إستمرار الصحوة في الاداء حتى يتخطى الاهلى كل منافسية ويدافع عن لقبة الافريقي،بجانب المنافسة على البطولات المحلية خلال الموسم الجارى .