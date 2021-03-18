شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس ميسي و دي بروين على جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، ينافس عملاقة دورى أبطال أوروبا على جائزة أفضل هدف لجولة الإياب في دور 16 من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، ينافس محمد صلاح على أفضل هدف في هذه الجولة بفضل تسجيله في شباك فريق لايبزيج الألماني والذي فاز به الريد على الفريق الألماني بهدفين نظيفين، كلا م، هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة فى مرمى باريس سان جيرمان، وهدف كيفن دى بروين نجم مانشستر سيتي فى شباك بوروسيا مونشنجلادباخ، وهدف لويس مورييل مهاجم أتالانتا الإيطالي فى مرمى ريال مدريد.

انقلب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول وزميله ساديو ماني، بعد اختياره أفضل لاعب في مسيرته التدريبية حتى الآن بعيدا عن النجمين المصري والسنغالي.

واختار يورجن كلوب وفقا لإجابته على سؤال موقع بيلد الألماني، ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، أفضل لاعب في مسيرته التدريبية وقت تواجد المدرب الألماني في البوندسليجا.

وأضاف المدرب الألماني حديثه عن القناص البولندي، هذا لاعب رائع ودائما يعمل بجدية وقتالية داخل المستطيل الأخضر أثناء المباريات أو التدريبات الجماعية والفردية، فأنا لا أرى لاعبا مثله حتى الآن يعشق عمله ويقاتل أمام المرمى بشراسة وقوة.