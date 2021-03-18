شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان تخلص من الإصابة و هذا موقفه من مباراة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بالاهلى عن انتظام وليد سليمان في التدريبات الجماعية للأهلي بدءا من الاثنين المقبل، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، حيث يغيب قرابة 50 يوماً عن فريقه.

وأنهى وليد سليمان البرنامج التأهيلي الخاص به، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية بدءا من مباراة المريخ السوداني يوم 2 أبريل المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا وفقا لحالته البدنية في التقسيمة الجماعية.

وتسببت الإصابة في حرمان وليد سليمان من المشاركة مع الأهلى في كأس العالم للأندية التى أقيمت مؤخرا فى ثطر ، والتي حصد خلالها الاحمر الميدالية البرونزية، وكذلك عن غالبية مباريات دور المجموعات الإفريقي حتى الجولة الرابعة للبطولة والتى حقق فيها الأهلى الفوز على فيتا كلوب الكونغولى بثلاثة نظيفة .

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية تستمر حتى يوم الأحد المقبل، بعدما قرر منح بيتسو موسيماني المدير الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من الأربعاء، وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري، لظروف إقامة معسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.