شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يرفع راية التحدي في أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن فريقه ليس خائفاً من أي منافس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2014 عقب انتصاره 2-0 على أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء.

وهز حكيم زياش وإيمرسون بالميري الشباك المدريدية، ليكمل تشيلسي تفوقه 3-0 في النتيجة الإجمالية، ويمدد سجله الخالي من الهزيمة في كل البطولات إلى 13 مباراة منذ تولي توخيل المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد، وأكد توخيل أن تشيلسي استحق مكانه بين كبار أوروبا.

وأضاف المدرب الألماني أن «أهم شيء هو أننا نستحق ذلك. مثل هذه النتائج تمنحك الحافز لتحقيق أمور استثنائية. أنا واثق من أنه لا يوجد من يريد مواجهتنا. سيكون تحدياً صعباً، لكن بمرور الوقت يجب ألا نخاف. سنواجه أي منافس تضعه القرعة في طريقنا».

وكان توخيل سعيداً بأداء فريقه أمام متصدر الدوري الإسباني، لكنه شدد على أن المجال ما زال متاحاً للتطور، وتابع: «يجب علينا التحسن في الهجمات المرتدة، يجب أن نفكر في التقدم للأمام دائماً ونستغل السرعات والمساحات. نتطلع لكي نكون أكثر فاعلية ودقة».

ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز الرابع في الدوري، منافسه شيفيلد يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد.