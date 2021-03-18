شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والظفرة يتأهلان لربع نهائي كأس السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - مسعد عبد الوهاب

بلغ فريقا النصر والظفرة ربع نهائي كأس صاحب السموّ رئيس الدولة لكرة السلة للرجال بنجاحها في تخطي الدور التمهيدي، وجاء تأهل "العميد" بعد فوزه على "الإمبراطور" بنتيجة 81-78 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي شباب الأهلي في افتتاح منافسات البطولة، كما تغلب الظفرة على الوحدة 89-86 على صالة نادي الجزيرة.

وفي تفاصيل مباراتي الدور التمهيدي حقق النصر انتصاره على جاره الوصل بصعوبة وبفارق 3 نقاط فقط بعد نيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والثالث بواقع "24-21 و24-17"، بينما فشل لاعبو "الإمبراطور" في العودة بنتيجة المباراة رغم هيمنتهم على نتيجتي الربعين الثاني والرابع بواقع "24-15 و19-15" إلا أن فارق مجمل الفترات الأربعة رجح كفة النصرفي حسم المواجهة بالفوز 81-78 والتأهل لربع النهائي.

وفي المباراة الثانية نجح "فارس الظفرة" في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول ونال الأفضلية بنتائج ربعيه الأول والثاني "26-14 و23-19"، وكفل له فارق الـ16 نقطة ضمان الفوز، بعدما شهد الشوط الثاني اكتفاء "العنابي" بنيل الأفضلية في الربع الثالث "28-15"، بينما انتهى الربع الرابع بالتعادل 25-25 لينهي الظفرة المواجهة بالفوز 89-86 ويعبر إلى ربع النهائي.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في السادس من مارس الحالي أسفرت عن تحديد هوية الفرق الأربعة ممثلة بالظفرة والوحدة والنصر والوصل، التي فرض عليها خوض دور تمهيدي يتحدد من خلاله هوية الفريقين المتأهلين إلى ربع النهائي، وبتأهل النصر والظفرة لحقا بالفرق الست التي خدمتها القرعة بالتأهل المباشر، وهى الشارقة وشباب الأهلي والعين وبني ياس والجزيرة والبطائح، ليكتمل عقد الفرق العشر التي ستتنافس على اللقب.

و في ختام الدور التمهيدي ضرب الظفرة موعداً مع بني ياس السبت المقبل، فيما يواجه النصر العين في الدور ربع النهائي الذي سيفتتح بمواجهتي الشارقة مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع البطائح.

