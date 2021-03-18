شكرا لقرائتكم خبر عن أشرعة «أبو الأبيض» تُبحر في مياه أبوظبي الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تنطلق الجمعة، الجولة الثالثة من سباقات «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وكان النادي قد اتخذ قراراً بتأجيل الحدث لمدة أسبوع بسبب عدم ملاءمة الأحوال الجوية.

وخصص «أبوظبي للرياضات الشراعية» أربعة ملايين درهم جوائز مالية للفائزين، وثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وحددت اللجنة المنظمة خط الانطلاق من جزيرة «أبو الأبيض» وصولاً إلى كورنيش العاصمة، حيث مقر تتويج الفائزين، وتبلغ مسافة التسابق حوالي 22 ميلاً بحرياً.

وتقام المنافسات التي يشارك فيها 90 محملاً شراعياً، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت إدارة النادي على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات، وأهمها تسليم نتيجة فحص سالبة قبل انطلاقة السباق بـ48 ساعة، فضلاً عن مراعاة المسافات الآمنة خلال الحدث نفسه، بحيث لا تقل عن عشرين متراً بين كل محمل وآخر.

ووجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق وكافة الفعاليات الكبرى التي تقام تحت مظلة النادي، مؤكداً أن رعاية سموه، والدعم الكبير، هما الرافدان الأساسيان لكافة النجاحات التي تحققها سباقات التراث البحري الشراعي على أرض الواقع.

وطالب الرميثي المشاركين في المنافسات، بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، مشدداً على عدم التهاون في تطبيقها، حفاظاً على صحة المشاركين وكذلك الصحة العامة للمجتمع.